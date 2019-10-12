Türkiye turizme pedal çevirecek

Başta sportif faaliyetler yoluyla olmak üzere ülkelerin tanıtımına önemli katkı sağlayan bisiklet turizminin Türkiye'de yaygınlaştırılması için çaba gösterilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (2020-2022) turizm ile ilgili seçenekleri artırmak adına bisiklete de yer verildi.

Programa göre, 2020'nin nisan ayına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğunda gastronomi, sağlık, festival, kültür, ekoturizm, inanç, eğitim, sporun yanı sıra bisiklet turizmine ilişkin çalışmalar da yürütülecek.

Başta Fransa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde önemli bisiklet yarışları düzenlenirken, tüm dünyaya canlı yayınlarla aktarılan yarışlar ilgili ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlıyor.

Ayrıca Almanya'da gerçekleştirilen ve dünyanın kendi alanındaki en büyük fuarı olarak kabul edilen "Eurobike Bisiklet Fuarı" gibi etkinlikler de ev sahibi ülkelerin ekonomisini canlandırıyor.

YEP kapsamındaki hedefler çerçevesinde, Türkiye'de de bisiklet turizminin yaygınlaştırılarak örnek ülkelerde olduğu gibi turist sayısının ve turizm gelirinin artırılması amaçlanıyor.

"Üretim kapasitesini de artıracaktır"

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Başkanı Esat Emanet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEP'te bisiklet turizmine yer verilmesinin önemine işaret ederek, "Bunun ülke turizmi ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Avrupa'da bisiklet turizminden 44 milyar avroluk gelir elde edildiğini dile getiren Emanet, "Bisiklet turizminin yayılması sektörde üretim kapasitesinin artmasına imkan sağlayacaktır. Ayrıca bisiklet sezonunun uzamasına, sektörün servis ve hizmet kısmının büyümesine yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Emanet, bisiklet turizminin geliştirilmesi için bisiklet konseptli oteller oluşturulması ve bisiklet alımlarında bu otellere teşvik sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.