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Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği'nden Başkan Beyoğlu'na ziyaret

1 saat önce

Çocuklarına kavuşmak için oturma eylemi başlatan annelere destek olmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu ile beraberindeki birlik yönetim kurulu üyeleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin...

Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği'nden Başkan Beyoğlu'na ziyaret, System.String[]

Çocuklarına kavuşmak için oturma eylemi başlatan annelere destek olmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu ile beraberindeki birlik yönetim kurulu üyeleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.


Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaret sırasında Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Başkan Beyoğlu'na, Kuva-yi Milliye mücadelesinin kahramanlarının kullandığı kalpak,Yörük heybesi,Türk bayrağı ve Kur'anı Kerim hediye etti.


Başkan Beyoğlu da konuklarına Diyarbakır'ı simgeleyen fincan takımı hediye etti.


Konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Beyoğlu, kendilerini peygamberler ve sahabeler kenti kadim Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek ziyaret nedeniyle teşekkür etti.


Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu ise birlik ve beraberliğin, kardeşliğin simgesi olan Diyarbakır'ın önemine dikkat çekerek, "Doğu ve batı kültürü her zaman kardeştir. Bu kardeşliğimiz daima devam edecektir" ifadelerini kullandı.


Tatlıoğlu, ayrıca göreve seçilmesi nedeniyle Başkan Beyoğlu'nu tebrik ederek görevinde başarılar diledi. - DİYARBAKIR

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:27 Kaynak: İHA
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