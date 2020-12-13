Muğla'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, sona erdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde iki gün süren şampiyona, Muğla Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti.

İzmir, Antalya, Denizli, Manisa, Afyon ve Muğla'dan toplam 19 kulüp ve 70 sporcunun katıldığı şampiyona öncesinde tüm katılımcılara Kovid-19 testi yapıldı.

Eşzamanlı olarak İstanbul, Muğla, Sinop ve Kırşehir'de yapılan ve 3. bölge olarak Muğla'da gerçekleştirilen yarışlar sonunda kategorilerinde ilk 4 arasına giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalyalarını, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu takdim etti.