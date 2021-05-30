Son gün yarışlarında Fenerbahçe Kulübünden Sanberk Yiğit Oktar, 200 metre karışık uzun kulvar açık yaşta 2.00.94'lük derecesiyle 17-18 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri sona erdi.

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İsrail'de Yamina partisi lideri Bennett, Netanyahu karşıtı koalisyona katılmayı kabul etti

Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor

Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı

Kavgada söylenmeyecek sözü söyledi! Akalın ve Sayan arasındaki gerginliğe Nihat Doğan da katıldı

Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt: THY ile hiçbir ticari bağ yok