Türkiye -Türkmenistan diplomatik ilişkilerin 30. yılı - Son Dakika
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Türkiye -Türkmenistan diplomatik ilişkilerin 30. yılı

28.02.2022 14:11
Türkiye -Türkmenistan diplomatik ilişkilerin 30. yılı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılı dolayısıyla kutladı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılı dolayısıyla kutladı.

Türkmenistan resmi gazetesinde yayımlanan mesaja göre Berdimuhamedov, Türkmen-Türk kardeşlik ilişkilerinin son dönemde istikrarlı şekilde geliştiğine, yeni seviyelere ulaştığına ve karşılıklı iş birliğinin olumlu deneyimine işaret etti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin her şeyden önce ulusal ve tarihi ortaklık, kültürel ve manevi yakınlık, karşılıklı saygı ve destek deneyimine dayandığını vurgulayan Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın Türkiye ile kardeşlik ilişkilerine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Berdimuhamedov, siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik ve kültürel alanlar dahil olmak üzere çok yönlü iş birliğinin ülkelerin çıkarları ve refahı için daha da geliştirileceğini ifade etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diplomatik ilişkilerin 30. yılı dolayısıyla kutladığı mesajında, sağlık, mutluluk ve ülke halkına da barış, refah diledi.

YORUMLAR
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Dışişleri Bakanlığından Türkmenistan'la diplomatik ilişkilerin 30. yılı mesajı Açıklaması Dışişleri Bakanlığından Türkmenistan'la diplomatik ilişkilerin 30. yılı mesajı Açıklaması Mehmet Özhaseki,' Okların hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var' Mehmet Özhaseki,' Okların hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var'

Recep Tayyip Erdoğan, Berdimuhamedov, Türkmenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye -Türkmenistan diplomatik ilişkilerin 30. yılı - Son Dakika


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