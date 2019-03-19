Son Dakika Haberleri: Türkiye U-15 Futbol Şampiyonası'na Katılacak Olan İki Takım Belli Oldu

Türkiye U-15 Futbol Şampiyonası'na Katılacak Olan İki Takım Belli Oldu

52 dakika önce

Kayseri U-15 Ligi Play-Off maçları sona erdi.

Türkiye U-15 Futbol Şampiyonası'na Katılacak Olan İki Takım Belli Oldu, System.String[]
Kayseri U-15 Ligi Play-Off maçları sona erdi. İlk iki sırayı alan Kayseri Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor takımları Kayseri'yi U-15 Futbol Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

İki grup halinde 19 takımın katılımı ile başlayan Kayseri U-15 Futbol Ligi'nde yer aldıkları gruplarda ilk 3 sırayı alan 6 takım Play-Off oynama hakkı kazandı. Altı takımın katılımı ile tek devreli lig usülüne göre oynanan Play-Off maçları sonunda Kayseri Atletikspor 13 puan ile ilk sırayı alırken, Kocasinan Şimşekspor ise 10 puan ile ikinci sırayı aldı. Böylece iki takım Kayseri'yi U-15 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde etmiş oldu. İki takımın mücadele edeceği grup merkezleri ve tarihler önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:32 Kaynak: İHA

Futbol, Türkiye, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Valencia'dan Efsaneler Maçı İçin Mehmet Topal'a Davet Yeni Zelanda Katliamcısı ile Rahip Brunson'ın Bağlantısının Olduğu İddia Edildi Emeklilere 344 Lira Aile Yardımı 40 Kalemde 60 Milyar Liralık Sosyal Yardım Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:24:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye U-15 Futbol Şampiyonası'na Katılacak Olan İki Takım Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]