Türkiye U17 Şampiyonası'nda Tekmeler ve Yumruklar Havada Uçuştu...kavga Anları Kamerada

Türkiye U17 Şampiyonası'nda tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

Türkiye U17 Şampiyonası'nda tekmeler ve yumruklar havada uçuştu...Kavga anları kamerada



BOLU - Bolu'da oynanan, Türkiye U17 Şampiyonası 1. Kademe 6. Grup maçında son düdüğün çalmasıyla birlikte futbolcular ve yöneticiler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye U17 Şampiyonası 1. Kademe 6. Grup'ta mücadele eden Karasu Aziziye ile Anadolu Beyi takımları, Bolu'da karşı karşıya geldi. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinde oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Berabere biten maçın ardından Anadolu Beyi Spor takımı adını finale yazdıran taraf oldu.

2'inci yarısı gergin geçen karşılaşmada, son düdükle birlikte adını finale yazdırmanın sevincini yaşayan Anadolu Beyi Spor ile rakip takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgaya yönetici ve taraftarların da karışmasıyla birlikte yeşil sahada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Karşılaşmada görevli polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga güçlükle sonlandırıldı.

Kavgada, iki takımın oyuncuları ve yöneticileri birbirlerinden şikayetçi oldu. Çeşitli yerlerinden yaralanan futbolcular ise, darp raporu alınması için hastaneye götürüldü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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