Türkiye U19 Kızlar Hokey Milli Takım 1. Kampı Sona Erdi - Son Dakika

Muğladan Serkan Şen Milli Takım Baş Antrenörü olarak görev yaparken yine Muğla'lı Muharrem Hasdemir Milli Takım Antrenörü, Sude Nur Kurt, Necmiye Sel, Aleyna Başbuğ, Elif Bacak, Cemile Nihal Yörük ve Buse Badur ise milli takım sporcuları olarak kampta milli kadroda yer aldılar. Bu kamptan sonra U16 Milli Takım Kamplarındada görev olacak olan Ege Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü başkanı Serkan Şen, kamptaki Muğla'lı sporcuların performanslarından memnun olduğunu söylerken Muğla Hokeyin gün geçtikçe daha da güçlendiğini destek verildiği takdirde daha başarılı olacaklarını söylerken Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'a Hokey'e desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.