Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası tamamlandı

Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası bugün İstanbul'da sona erdi.
İki günlük yarışmaların ikinci gününde çoklu branşlarla birlikte toplam 19 branşta birinciler belirlendi.İstanbul Altunizade'deki Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde yapılan yarışmalarda 400'den fazla atlet yarıştı. Saha içinde yarışmayan tüm görevliler ile tribünlerde sosyal mesafe kuralları ve maske zorunluluğunun uygulandığı müsabakalarda birbirinden zorlu yarışmalar yapıldı.Müsabakaların ardından 12-13 Eylül'de İstanbul'da yapılacak olan Balkan U20 Şampiyonası'nın U20 Milli Takım'ı da oluşturuldu.Şampiyonanın ikinci gününde branşlarında ilk sırayı alan isimler şöyle: ERKEKLER200m: Oğuz Uyar, Çanakkale, 21.35800m: Muzaffer Altındaş, Trabzon, 1: 54.233000m: Devrim Kazan, İstanbul, 8: 14.04110m engelli: Tibet Sancak, İzmir, 14.123000m engelli: İbrahim Karateker, Muş, 9: 20.56Sırıkla atlama: Lütfi Atalay, Konya, 4.80Üç adım atlama: Onur Çaparoğlu, Adana, 14.96Cirit atma: Ahmet Toyran, İstanbul, 58.37Disk atma: Tarık Özer, Tokat, 49.14Dekatlon: Batuhan Arda Erol, Ankara, 5530KADINLAR200m: Simay Özçiftçi, İzmir, 24.841500m: Şevval Özdoğan, Niğde, 4: 34.785000m: Tuğçe Özkan, İstanbul, 16: 55.01100m engelli: Yaren Yıldırım, Tokat, 14.38Yüksek atlama: Doğa Olga Özbaki, Ankara, 1.68Uzun atlama: Gizem Akgöz, İzmir, 5.76Gülle atma: Pınar Akyol, İstanbul, 14.64Çekiç atma: Vildan Kelek, Tokat, 51.27
Heptatlon: Zeynep Çaylak, Eskişehir, 4246
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 23:05 - Kaynak: DHA
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