Türkiye uçak seferleri durduruldu

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Şubat ayından beri askıda olan ve geçtiğimiz günlerde yeniden başlayan İran- Türkiye uçak seferleri, yeniden durduruldu.

İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın isteği üzerine alındığını bildirdi.

Kararın, gece saat 00: 00 itibariyle yürürlüğe konulduğunu söyleyen İranlı yetkili, daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini aktardı.

Seferlerin askıya alınma nedeni açıklanmazken, İran'da yeniden artışa geçen koronavirüs salgının alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor.