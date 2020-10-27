Türkiye uçarken Bursa durdu - Son Dakika

Türkiye uçarken Bursa durdu

27.10.2020 09:04
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Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nda tarifeli seferler durdu.

Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nda tarifeli seferler durdu. İnovasyon Havalimanı seçilen Yenişehir Havalimanı'ndan Anadolu Jet ve diğer firmaların sefer koymaması sebebiyle havalimanı atıl halde bekliyor. Bursa'dan İstanbul'a yolcu taşınması vatandaşların ve iş dünyasının tepkisini çekmeye devam ediyor. Yenişehir Havalimanı şu anda sadece eğitimler içini kullanılıyor.

Türkiye'de birçok havalimanında uçuşlar devam ederken Bursa'da bulunan Uluslararası Yenişehir Havalimanında uçuş bulunmuyor.

Anadolu JET Tarafından halen Adana, Ağrı Ahmed-i Hani, Ankara Esenboğa, İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hatay, Iğdır Şehit Bülent Aydın, İzmir Adnan Menderes, Kars Harakani, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van Ferit Melen, Kayseri, Sivas Nuri Demirağ havalimanlarına tarifeli seferler devam ederken, THY, Sun Expres, Onur Air, Atlas Jet, Pegasus şirketleri de Türkiye'nin birçok noktasına uçuşlarını sürdürüyor.

Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, "Havaalanımızın güney Marmara'da lojistik üstü gerekiyor. Yenişehir Havaalanı hava taşımacılığı ve lojistik konusunda söz sahibi olmalıdır. Türkiye'deki en modern havalimanlarından birisi Yenişehir'de bulunurken halen aktif bir şekilde çalışmaması bizleri derinden üzüyor. Türkiye'deki bütün havalimanlarında halen iç ve dış seferler devam ediyor bizim havalimanımızda seferlerin olmaması kanatlarımızın kırıldığı anlamına mı geliyor? Bursa'dan İstanbul'daki havalimanlarına yolcu taşınmaya devam ediyor" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bu konuyla alakalı olarak görüşmelerimizi yaptık. İnşallah en kısa sürede yeniden uçuşlar başlayacaktır. Yenişehir Havaalanı çalışmıyor ama Sabiha Gökçen'e inemeyen uçaklar alternatif olarak Yenişehir Havalimanı'nı kullanılıyorsa demek ki bu havaalanı kullanılıyor. Yenişehir Havalimanı'nda sorun olmaz. Konunun takipçisiyiz. Bunun için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Yeter ki havalimanımız aktif bir şekilde çalışsın" diye konuştu.

Yenişehir Havalimanında tarifeli seferlerin dışında eğitim ambulans ve özel şahıs ile şirketlere ait uçuşların devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Türkiye uçarken Bursa durdu
Türkiye uçarken Bursa durdu
Türkiye uçarken Bursa durdu
Türkiye uçarken Bursa durdu
Türkiye uçarken Bursa durdu
Türkiye uçarken Bursa durdu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye uçarken Bursa durdu - Son Dakika

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