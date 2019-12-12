Türkiye üçüncüsü lise öğrencisinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Türkiye üçüncüsü lise öğrencisinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Türkiye üçüncüsü lise öğrencisinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

6 saat önce

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2019 Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması"nda "Yağmuru Biriktir Toprağa Hayat Ver" isimli projesiyle Türkiye üçüncüsü olan lise öğrencisi Mehmet Çidem'i kabul etti.

Türkiye üçüncüsü lise öğrencisinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret, System.String[]

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2019 Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması"nda "Yağmuru Biriktir Toprağa Hayat Ver" isimli projesiyle Türkiye üçüncüsü olan lise öğrencisi Mehmet Çidem'i kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bozova Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Çidem ile beraberindeki Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Karakeçili ve Okul Müdürü Sait Boybay, Yapıcıer'i makamında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yapıcıer'i öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları olaylar karşısında gözlem yapabilmesinde, yaşadıkları çevreye duyarlı olmada, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda tüketici duyarlılığı kazanmasında bu tür yarışmaların çok önemli olduğunu belirtti.

Yapıcıer, ziyaretin ardından Çidem'i tebrik ederek hediye verdi.

Şanlıurfa, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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