Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi - Son Dakika
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Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi

6 saat önce

Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, bakanlığın düzenlediği "Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası"nda Türkiye 3'üncüsü olan Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımına başarı belgesi verdi.

Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi, System.String[]

Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, bakanlığın düzenlediği "Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası"nda Türkiye 3'üncüsü olan Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımına başarı belgesi verdi.

Öğretmenleri makamında ağırlayan Tevke, başarılarından dolayı tebrik etti.

Turnuvanın öğretmenler arasındaki dayanışma ve kaynaşmaya vesile olduğunu belirten Tevke, Özalp ekibinin 3'üncü olmasına sevindiklerini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:50 Kaynak: AA
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