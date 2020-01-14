Son Dakika › Güncel › Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi - Son Dakika
Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi
6 saat önce
Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, bakanlığın düzenlediği "Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası"nda Türkiye 3'üncüsü olan Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımına başarı belgesi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:50 Kaynak: AA
Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, bakanlığın düzenlediği "Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası"nda Türkiye 3'üncüsü olan Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımına başarı belgesi verdi.
Öğretmenleri makamında ağırlayan Tevke, başarılarından dolayı tebrik etti.
Turnuvanın öğretmenler arasındaki dayanışma ve kaynaşmaya vesile olduğunu belirten Tevke, Özalp ekibinin 3'üncü olmasına sevindiklerini söyledi.
Son Dakika Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi