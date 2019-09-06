Son Dakika Haberleri: Türkiye ucuz kaynaklara yöneldi Rusya'dan alınan doğal gaz yüzde 36 azaldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye ucuz kaynaklara yöneldi Rusya'dan alınan doğal gaz yüzde 36 azaldı

1 saat önce

Rusya'nın Türkiye'ye doğal gaz ihracatı 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalırken güneydoğu Avrupa'daki diğer 8 ülke de dahil edildiğinde gerileme yüzde 27 oldu

Türkiye ucuz kaynaklara yöneldi Rusya'dan alınan doğal gaz yüzde 36 azaldı, System.String[]

Rusya'nın Türkiye'ye doğal gaz ihracatı 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalırken, güneydoğu Avrupa'daki diğer 8 ülke de dahil edildiğinde gerileme yüzde 27 oldu.


Bu gerilemede en büyük etkenler sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarındaki düşüş ve Azerbaycan'daki yeni kaynakların devreye girmesi oldu. Bu sayede Türkiye ve diğer ülkeler kaynak çeşitliliğini artırarak Rusya'ya bağımlılığını azaltmış oldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Avrupa, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye 100 milyar dolarlık ziyaret
"İhraç talebi olağanüstü bir durum değil" Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur Marmaris açıklarında demirleyen süper lüks yata 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 20:44:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ucuz kaynaklara yöneldi Rusya'dan alınan doğal gaz yüzde 36 azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]