Türkiye ucuz kaynaklara yöneldi Rusya'dan alınan doğal gaz yüzde 36 azaldı
1 saat önce
Rusya'nın Türkiye'ye doğal gaz ihracatı 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalırken güneydoğu Avrupa'daki diğer 8 ülke de dahil edildiğinde gerileme yüzde 27 oldu
Rusya'nın Türkiye'ye doğal gaz ihracatı 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalırken, güneydoğu Avrupa'daki diğer 8 ülke de dahil edildiğinde gerileme yüzde 27 oldu.
Bu gerilemede en büyük etkenler sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarındaki düşüş ve Azerbaycan'daki yeni kaynakların devreye girmesi oldu. Bu sayede Türkiye ve diğer ülkeler kaynak çeşitliliğini artırarak Rusya'ya bağımlılığını azaltmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:15
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