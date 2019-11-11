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Türkiye - Ukrayna: 0-4

7 saat önce

Stat: Menemen İlçeHakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Sedef AktanTürkiye: Selda Akgöz (Bedriye Cam dk. 86 ?), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Büşra Barut Dk. 46 ), Sevgi Çınar (Birgül Dk. 77 ), Medine Erkan, Fatma Kara (Arzu Karabulut dk.

Türkiye - Ukrayna: 0-4, System.String[]

Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Sedef Aktan


Türkiye: Selda Akgöz (Bedriye Cam dk. 86 ?), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Büşra Barut Dk. 46 ), Sevgi Çınar (Birgül Dk. 77 ), Medine Erkan, Fatma Kara (Arzu Karabulut dk. 46 ), Selen Altunkulak, Dilan Ağgül (Gizem dk. 77 ), Kader Hançer (Başak dk. 86 ?)


Ukrayna: Samson, Pantsulaia, Kravets, Shmatko (Kovtun dk. 77 ), Basanska (Korsun dk. 74 ), Ovdiychuk (Kunina dk. 46 ), Kalinina, Petryk (Kyteyeva dk. 77 ), Khimych, Kozlova (Shevchuk dk. 46 ), Apanashchenko (Tarakanov dk. 74 )


Goller: Khimych (dk. 9), Apanashchenko (dk. 14), Basanska (dk. 35), Kravets (dk. 71) (Ukrayna)


Sarı kartlar: Kovtun, Pantsulaia (Ukrayna)

Menemen, Türkiye, Cam, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:52 
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