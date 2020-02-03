Türkiye-Ukrayna arasında iş birliği anlaşmaları - Son Dakika
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Türkiye-Ukrayna arasında iş birliği anlaşmaları

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le birlikte düzenleyeceği ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında iş birliği anlaşmalarına imza attı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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