Türkiye-Ukrayna arasında iş birliği anlaşmaları - Son Dakika

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Türkiye-Ukrayna arasında iş birliği anlaşmaları
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:18 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le birlikte düzenleyeceği ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında iş birliği anlaşmalarına imza attı.
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