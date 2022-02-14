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Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı'na ilk fidanlar dikildi - Son Dakika

Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı'na ilk fidanlar dikildi

14.02.2022 17:42

Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı'na ilk fidanlar dikildi Ukrayna Büyükelçisi Vasıl Bodnar: "Türkiye, bu zor günlerde de yanımızda" Adana'da Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı'na 10 bin fidan dikildi.

Türkiye- Ukrayna Dostluk Ormanı'na ilk fidanlar dikildi

Ukrayna Büyükelçisi Vasıl Bodnar:

"Türkiye, bu zor günlerde de yanımızda"

ADANA - Adana'da Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı'na 10 bin fidan dikildi.

Ukrayna merkezli Hyatt Vakfı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM Vakfı) işbirliğinde Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ilk olarak Adana'nın Sarıçam ilçesinde 67 dekar alanda orman kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Bugün dostluk ormanına 10 bin fidan dikildi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, ormanların önemini anlattı.

Hyatt Vakfı Başkanı Gayana Yüksel, "Korkunç yangınlar Türkiye'nin güneyindeki turistik bölgelerin de içinde olduğu pek çok yerleşim yerini etkiledi. Türkiye birçok badirelerden geçti ve onun bu felaketleri de atlatmaya gücü ve kudreti vardır. Ukrayna, her zaman Türkiye'nin yanındadır" diye konuştu.

Ukrayna Büyükelçisi Vasıl Bodnar, orman yangınlarının bu sene herkesin içini yaktığını belirterek, ormanların öneminden bahsetti. Bodnar, "Türkiye her zaman Ukrayna halkının yanında olmuştur. Türkiye dünyada bütün her yere yardım ulaşmaya çalışıyor. Bu geçtiğimiz zor günlerde de Türkiye yanımızda. Bizde bugün bu ormanla küçükte olsa Türkiye'nin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı'na ilk fidanlar dikildi
Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı'na ilk fidanlar dikildi
Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı'na ilk fidanlar dikildi

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Ukrayna, Türkiye, Tarım, Adana, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkiye-Ukrayna Dostluk Ormanı'na ilk fidanlar dikildi - Son Dakika


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