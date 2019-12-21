Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Bekmezci: Türkler Ukrayna'da sorun yaşıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda iki ülkenin iş çevreleri bir araya geldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci, Türk vatandaşları ve şirketlerinin Ukrayna'da yaşadığı sorunlarla ilgili yetkilere seslendi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası ve Türk Ukrayna İşadamları Birliği (TUİD) tarafından düzenlenen "Türkiye - Ukrayna: Sınırları Aşan İş Birliği" başlıklı forumda Türkiye-Ukrayna ticari ilişkileri ele alındı.

Forumun açılışında söz alan DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci, "Türkiye ile Ukrayna yüksek düzeyli stratejik iş birliğine rağmen istenilen ticaret hacmine ulaşamıyor. Serbest ticaret anlaşması bir türlü hayata geçirilemiyor" dedi.

Türk yatırımcılarının Ukrayna'ya girer girmez farklı zorluklarla karşılaştıklarının altını çizen Bekmezci, şunları söyledi: "Türk vatandaşları sebep gösterilmeksizin havalimanlarında tutuluyor, Türkiye'ye geri gönderiliyor. Ben bugüne kadar bir Ukraynalının Türkiye'de gümrüklerde sıkıntı yaşadığını duymadım. Kara taşımacılığı yapan TIR'larımız Ukrayna polis teşkilatı tarafından keyfi uygulamalara maruz bırakılıyor. Bazı şirketlerimize sahte evraklarla baskın düzenleniyor. Ne yazık ki mahkemeler ve kolluk kuvvetleri bu konularda yetersiz kalıyorlar. Bu denli mükemmel seviyede ilişkileri olan iki ülkenin iş insanlarının bu tür sorunlara maruz kalmasına anlam veremiyorum."

"TÜRKİYE PAZARI UKRAYNA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Gennadiy Çijikov, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye bizim ekonomi alanında stratejik ortağımız. İhracatçılarımız için Türkiye pazarı çok büyük önem taşıyor. Ukrayna'nın en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke Türkiye" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA'YI ZİYARET EDECEK"

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere de Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ilişkilerin önemini vurgulayarak, "Birbirlerine güvenen, beraber büyüyen iki dost ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ziyaretiyle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Serbest ticaret anlaşması (STA) müzakereleri için 2020 yılı başında iki ülkenin müzakere heyetlerinin bir araya gelmeleri bekleniyor. STA konusunda çekinen sektörler var. Bu konuda haklılar. Sayın Devlet Başkanı Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde söylediği 'kazan-kazan' mantığına uygun bir anlaşma çıkarılacağına inanıyorum" diye konuştu.

"UKRAYNA'DA TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN FIRSATLAR VAR"

Ukrayna'nın son dönemde hızlı bir reform sürecine girdiğine dikkat çeken TUİD Başkanı Burak Pehlivan, "Ukrayna'da müthiş bir altyapı hamlesi başlatıldı. Önümüzdeki beş senede bütçe imkanları, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası gibi kuruluşların sağlayacağı kaynaklarla altyapı yatırımları yapılacak. Bu alanda rüşdünü ispatlamış Türk şirketleri için çok önemli fırsatlar var" diye konuştu.

Türkiye Ukrayna Sanayici ve İşadamları Birliği (TUSİB) Başkanı Zafer Özbay ise Ukrayna'da iş yapmayı planlayan şirketlere tavsiyelerde bulunarak "Ukrayna'da mutlaka profesyonel destek alın, ülke pazarına gözünüz kapalı girmeyin, adımlarınızı sağlam atın" dedi.

Forum kapsamında DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi toplantısı da düzenlendi.