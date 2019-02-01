Son Dakika Haberleri: Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı

Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı

14 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın Odessa kentinde Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na katıldı.

Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın Odessa kentinde Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu ve Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin, Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na katılarak, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasındaki 2019-2020 istişare planına imza attı.

İki bakan, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Çavuşoğlu, temasları kapsamında kentteki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Bakan Çavuşoğlu'nun ayrıca Kırım Tatar liderliği ile Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türkü ve Gagauzların temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:07 Kaynak: AA

Türkiye, Ukrayna, Güncel
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