Türkiye ulaşım ağının tacı Karadeniz Sahil Yolu, Sakarya'da ilerliyor - Son Dakika

Türkiye ulaşım ağının tacı Karadeniz Sahil Yolu, Sakarya'da ilerliyor

09.02.2021 11:31
Türkiye ulaşım ağının tacı Karadeniz Sahil Yolu, Sakarya'da ilerliyor, System.String[]

Doğuda Sarp Sınır Kapısı'ndan Sinop'a kadar bölünmüş yol standardında tamamlanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Sakarya kesiminde yapım çalışmaları devam ediyor.

Doğuda Sarp Sınır Kapısı'ndan Sinop'a kadar bölünmüş yol standardında tamamlanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Sakarya kesiminde yapım çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz Bölgesi'ndeki 11 ilden geçerek Sakarya'ya uzanan ve tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Karadeniz Sahil Yolu, bölge ticaretine hareket getirmesinin yanı sıra seyahat sürelerinin, ulaşım maliyetlerinin ve karbon salınımının azalmasına katkı sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı devam eden Karadeniz Sahil Yolu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'den geçiyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Sakarya'ya kadar uzatılarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanması hedefleniyor.

Sakarya kesiminin yüzde 75'i trafiğe açıldı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Ankara 4. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan 32 kilometrelik Sakarya-Düzce il sınırının, Akçakoca-Düzce-Zonguldak İl Sınırı Yolu'nun 13 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlandı, 19 kilometresi ise proje aşamasına getirildi.

Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan 60,7 kilometrelik Kaynarca-Karasu-Kocaali-4. Bölge Hududu (Melen ağzı) Projesi'nin 23 kilometresi binder, 23 kilometresi de aşınma seviyesinde olmak üzere toplam 46 kilometresi bitirilerek trafiğe açıldı. Yolun tamamının ise 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynarca-Karasu-Kocaali-4. Bölge Hududu Projesi sayesinde, yerleşim yerlerinin içinden geçen mevcut yol, yerleşim alanı dışına alındı ve güzergah 5 kilometre kısaltıldı.

Projede, 10 köprü ve 572 metrelik bir çift tüp tünel bulunuyor. Çift tüp tünel ile 4 köprü 2020 yılı sonunda tamamlandı. Yolun Sakarya Nehri geçişinde inşa edilecek 136 metre açıklığındaki çelik köprü, özel tasarım mimari ödülünü aldı.

Ticarete, gelişime, hızlı ulaşıma ve tasarrufa katkı sağlıyor

Yerleşimlerin büyük oranda sahil şeridi üzerinde yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde kara yolu ulaşımının getirdiği sosyal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak yerleşimler de yol civarında yoğunlaştı.

Şehir geçişlerinin bölünmüş yol haline getirilmesi ve çevre yollarının yapılarak şehir içi ile transit trafiğin ayrılmasıyla kesintisiz ulaşım koşulları oluşturuluyor.

Karadeniz'in büyüyen ticaret ve liman taşımacılığı hacmine cevap verebilecek, gelişimine katkı sağlayacak güvenli, hızlı ve yüksek standartlı bölünmüş yol haline getirilen güzergahın tamamlanmasıyla seyahat süresinin kısaltılması, bakım, akaryakıt, amortisman ve taşıt işletme giderlerinin, emisyon salınımının azaltılması hedefleniyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun, Batı Karadeniz kesimindeki çalışmaların tamamlanmasıyla dünyanın en önemli sahil yollarından biri olması bekleniyor.

Karadeniz Sahil Yolu, Karadeniz, Sakarya, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ulaşım ağının tacı Karadeniz Sahil Yolu, Sakarya'da ilerliyor - Son Dakika


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