'Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi' yarın kamuoyu ile paylaşılacak - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından Eylül 2021'de düzenlenecek '12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şürası'nın lansmanı, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek. Lansmanda, akıllı ve çevreci yol haritası olarak hazırlanan 'Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi' ilk kez kamuoyu ile paylaşılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2021 yılında 12'ncisi düzenlenecek Ulaştırma ve Haberleşme Şürası'na dair ilk tanıtım yarın gerçekleştirilecek lansman ile yapılacak. Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek şüra lansmanında akıllı ve çevreci yol haritası olarak hazırlanan 'Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi' ilk kez kamuoyu ile paylaşılacak. Şüranın ana temaları 'Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme' olarak belirlendi. Şüranın başlıca hedefleri; Türkiye'nin ulaştırma, altyapı ve haberleşme alanlarındaki stratejik hedeflerine katkı sağlamak, sektörün dünyayla eş zamanlı gelişimine katkıda bulunmak, çözüm bekleyen hususlarla ilgili öneriler getirmek, Covid-19 sonrası küresel tedarik zincirlerinin yeni standartlarını belirlemek ve ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğini güçlendirmek olacak.Lansmanda ise Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi genel hatlarıyla aktarılarak; bakanlığın yük, insan ve veri odağında sürdürdüğü temel ve açığa çıkmamış ihtiyaçların belirlenmesine dair çalışmaların tamamlandığı ve önümüzdeki 10 yılın hazırlıklarının yapılabileceği mesajı verilecek. Bakanlığın demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme alanlarındaki temel yaklaşımlarını içeren, uzman fikirlerinden somut uygulamalara kadar ulaşım alanında birçok dönüşümü içinde bulunduran 'Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi' sektör paydaşları ile birlikte değerlendirilecek.