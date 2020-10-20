Türkiye, ülke uzantılı alan adı kullanımında dünya lideri - Son Dakika

Kovid-19 salgını dijital dönüşüm sürecini hızlandırırken, dünya genelinde kayıtlı ülke uzantılı alan adı sayısı da (domain) 148,8 milyona ulaştı. Türkiye ise ülke uzantılı alan adı kullanımında 200 ülke arasında ilk sırada yer alıyor. Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, "Önümüzdeki aylarda Ağ Bilgi Sistemi'nin (TRABİS) devreye girmesi ile evraksız kayıtların başlaması com.tr'yi atağa kaldıracak ve ülkemiz diğer popüler ülke uzantıları gibi hızla milyonlu sayılara ulaşacak" dedi.

2020 yılı gelecekte Kovid-19 salgını ve bütün dünyanın dijitalleşme süreçleri ile hatırlanacak. Şirket yapılarından iş yapış biçimlerine, eğitimden sosyal yaşama pek çok alanın dinamiklerini değiştiren Kovid-19 salgını, tüm dünyanın dijitalleşme sürecini gözle görülür biçimde hızlandırdı. Bu süreçte internet tarifinin artışı, alan adı kullanımı ve kayıtlarını da atağa geçirdi.150'den fazla ülkeye alan adı satışı yapan ICANN'e akredite kayıt kuruluşu Atak Domain'in paylaştığı 2020 ülke domain istatistiklerine göre; dünya genelinde kayıtlı ülke uzantılı alan adı sayısı 148,8 milyona ulaştı.

TÜRKİYE ÜLKE UZANTILI ALAN ADI KULLANIMINDA YÜZDE 79'U AŞTI

Dünya genelinde kayıt adedine göre en popüler kayıtlı ülke uzantısı 19,2 milyon alan adı ile Yeni Zelanda'ya bağlı Birleşmiş Milletler'in kendi kendini yönetemeyen ülkeler listesine aldığı (.tk) uzantılı Tokelau bölgesi oldu. İkinci sırada 18,6 milyon ile dünyanın teknoloji devi ülkelerinden (.cn) uzantılı Çin yer aldı. Sanayi devi ülkelerden Almanya 13,3 milyonluk kayıtlı (.de) uzantısı ile üçüncü sıraya yerleşirken, İngiltere 10,2 milyon 'co.uk' kayıtlı uzantısı ile dördüncü, Rusya ise 7,5 milyon ile beşinci sırada yer aldı. Ülke uzantılı alan adlarının kendi ülkelerindeki kullanım oranlarına bakıldığında, listenin başında yüzde 79,63'lük oranla Türkiye yer aldı. Ülkemizi sırasıyla yüzde 74,45 ile Fransa, yüzde 72,76 ile İtalya, yüzde 71,70 ile Norveç ve yüzde 70,94 ile Hindistan izledi.

"TÜRKİYE, TRABİS'İN DEVREYE GİRMESİYLE ATAĞA KALKACAK"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, "Evrak zorunlulukları nedeniyle Türkiye'nin kayıtlı 'com.tr' uzantılı alan adı sayısı 334 bin 514. Ancak önümüzdeki aylarda Ağ Bilgi Sistemi'nin (TRABİS) devreye girmesi ile evraksız kayıtların başlaması com.tr'yi atağa kaldıracak ve ülkemiz diğer popüler ülke uzantıları gibi hızla milyonlu sayılara ulaşacak" dedi.

Kayıtlı alan adlarını artırma konusunda çalışmalarını sürdürdüklerine de değinen Bahaddin Yazıcı, "160'dan fazla ülkede 10 binden fazla bayimizle faaliyet gösteriyor, 'Bir Dünya Domain' sloganıyla yakın zamanda faaliyete geçmesi beklene (.tr)otoritesi TRABIS ile de akreditasyonumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Atak Domain olarak bugüne kadar 40 binin üzerinde müşterimiz için 120 binden fazla alan adı kaydettik ve tüm alan adı otoriteleri ile akredite çalışarak müşteri ve bayilerine birinci elden bin 600'den fazla alan adı uzantısı için kayıt imkanı sunuyoruz. Böylece tek noktadan Şili, Peru, Fas, Malavi, Umman, Endonezya, Vietnam gibi 150'den fazla ülke uzantısını zahmetsizce kaydederek, müşterimize global dünyanın kapılarını açabiliyoruz" şeklinde konuştu.

AVRUPA'DA GÜNLÜK KAYIT ORTALAMASINA GÖRE HOLLANDA ÖNDE

Atak Domain'in paylaştığı 2020 ilk çeyrek verilere göre Avrupa kıtası günlük kayıt ortalamalarında ise ilk sırada 2 bin 910 kayıtla '.nl' uzantılı Hollanda geldi. İkincilikte 2 bin 310 kayıt ile '.fr' uzantılı Fransa yer alırken, onu '.de' uzantılı Almanya, bin 630 kayıt ile izledi.

EN FAZLA TRAFİK ALAN WEB SİTELERİNDE RUSYA ÖNDE

Alexa listesine bakıldığında da en fazla trafiğe sahip ilk 1 milyon web sitesi arasında; '.ru' uzantılı 43 bin 142 web sitesi ile yer bulan Rusya, ülke kodlu alan adına sahip web sitelerinin popülerlik sıralamasında liderliğe oturdu. Sıralamada Rusya'yı, 20 bin 82 web sitesi ile '.de' uzantılı Almanya takip ederken, üçüncü sırada 20 bin 845 web sitesine sahip 'com.br' uzantılı Brezilya yer aldı. Türkiye'nin sınır komşusu İran, 17 bin 181 '.ir' uzantılı web sitesiyle dördüncü, 13 bin 100 web sitesiyle 'co.uk' uzantılı İngiltere ise beşinci sıraya yerleşti.

- İstanbul