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Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı'dan iş hayatına atılacak gençlere tavsiyeler Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı'dan iş hayatına atılacak gençlere tavsiyeler Açıklaması

19.08.2021 16:20
Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı'dan iş hayatına atılacak gençlere tavsiyeler Açıklaması, System.String[]

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, iş hayatına atılacak gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Gençler birincisi dertli olun. Derdi olmayan insan boş insandır.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, iş hayatına atılacak gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Gençler birincisi dertli olun. Derdi olmayan insan boş insandır. İkincisi hasbi olup, samimi olun. Son olarak da mütevazı olun. Önümüzde pırıl pırıl koskoca bir hayat var." dedi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından "Erasmus+ Programı Gençlik Diyaloğu" kapsamında desteklenen, Ensar Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen "2. Bölgesel İstihdama Genç Bakış Çalıştayı, Gençlik Fısıltıları Projesi", Bağcılar'da bir otelde düzenlenen kapanış programı ile sona erdi.

Törende konuşan Astarcı, yurt genelinde gençlerin eğitimine yönelik destekledikleri projelere ilişkin bilgi verdi.

Üniversite öğrencilerine yurt dışında eğitim ve staj imkanları sunan Erasmus değişim programlarının maliyetlerinin sadece AB fonları ile değil, büyük bir bölümün Türkiye'nin öz kaynakları ile de karşılandığını belirten Astarcı, "Bunlar değerli imkanlar. Gerçekten milli ve manevi değerlere sahip, ülkesi için derdi olan gençlerimizin bu imkanlardan istifade etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Astarcı, iş hayatına atılacak gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Gençler birincisi dertli olun. Derdi olmayan insan boş insandır. Nereye gittiğini bilmez, savrulur gider. İkincisi hasbi olup, samimi olun. Bir işi sadece yapmak için yapmayın. O işi niçin yaptığınıza baştan karar verin ve yaparken de ne tarafa gittiğinizi, ne hedeflediğinizi asla unutmayın. Bir amaç uğruna yapın, göstermelik hiçbir işin hayrı, bereketi olmaz. Ben bu imkanları nasıl en doğru şekilde kullanırım? Benim böyle bir derdim var. Dertli olun, hasbi, samimi olun. Son olarak da mütevazı olun. Önümüzde pırıl pırıl koskoca bir hayat var. Birçoğunuz birçok görevlerde yer alacaksınız. Belki mutfakta gizli olacaksınız. Belki de vitrinde en ön planda liderliği üstleneceksiniz, yönetici olacaksınız. Daire başkanı, genel müdür, belediye başkanı, rektör her neyse ve asla mütevazılığı elden bırakmayın. Her ne olursa mütevazılığı, tevazuyu bıraktığınız anda göreceksiniz ki geriye gidiyorsunuz."

"Projeler üretmeye devam edeceğiz"

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şener Ağaç, gençlerin gelişimi için projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Ensar Vakfı olarak gençlere çok değer verdiklerini dile getiren Ağaç, geleceğin temeli olan gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve bunları da çok rahat bir şekilde ifade edebilecekleri ortamı sağlama konusunda ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Bu konuda da kendilerine destek veren kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Ağaç, şunları kaydetti:

"Gençlik Fısıltıları Bölgesel İstihdama Gençlik Bakış Projemizin en verimli sonuçları sağlamasını, ülkemizin dört bir yanında eğitim gören, çaba gösteren genç kardeşlerimizin de bu çalışmalarının en güzel şekilde değerlendirilmesini ve faydalı olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Gençlerimizi bu emeklerinden dolayı kutluyorum. Türkiye'mizin 2023 hedefine uygun bir şekilde topyekun kalkınmış bir Türkiye hedefine gençlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve diğer kuruluşlarımızla beraber yürümeyi hedef ediniyoruz."

Kapanış programı panellerle sona erdi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, programa ilçe olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Yerel yönetimler olarak da bu konuda özellikle altyapıların hazırlanmasında ve proje paydaşlığı konusunda belediyelere de büyük önem düştüğünü de özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Kapanış programı öğrencilerin sorularının cevaplandığı paneller ile devam etti.

Başkanlığını Medipol Üniversitesinden Doç. Dr. Faik Tanrıkulu'nun yaptığı birinci panelde, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İŞKUR İstanbul Şube Müdürü Levent Taş, İTO Müşaviri Nevzat Eren gençlerden gelen soruları cevapladı.

Dr. Cafer Talha Şeker'in moderatörlüğünü yaptığı ikinci panele ise Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Bakanı Selim Sercan Erkan, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın katıldı.

Kapanış panellerinin ardından projeye katılan öğrencilere, katılım belgesi verildi. Program hatıra fotoğrafı çekimi ile bitti.

Gençlerin istihdamının artırılması ve iş bulmada yaşanan sorunların tespitine yönelik düzenlenen "2. Bölgesel İstihdama Genç Bakış Çalıştayı, Gençlik Fısıltıları Projesi"nde İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz proje bölgelerden gelen gençlerin katılımıyla 4 günlük çalıştaylar, söyleşiler, konferanslar ve atölye çalışmaları yapıldı. Program katılımcıları bölgesel gençlik istihdamı üzerine hazırladığı bölge politika belgesini düzenlenen kapanış panellerinde sundu.

Avrupa Birliği, Ensar Vakfı, Genç Bakış, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı'dan iş hayatına atılacak gençlere tavsiyeler Açıklaması - Son Dakika


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