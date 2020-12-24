"Türkiye Ulusal Siber Gösterim Merkezi" yerli ve milli atılıma güç verecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından hayata geçirilerek, yerli ve milli ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlara taşınmasına da aracılık edecek "Türkiye Ulusal Siber Gösterim Merkezi (TUSGM) Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Siber Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında çevrim içi düzenlenen tanıtımda, kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyacı olan, tüm katmanlardaki siber güvenlik çözümlerinin birbirleri arasındaki etkileşimi ve entegrasyonunu sağlamak amacıyla uygulamaya konulacak "Türkiye Ulusal Siber Gösterim Merkezi Projesi"nin detayları paylaşıldı.

Etkinlikte, üretilen 5 saldırı ve zafiyet senaryosunda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin yerli ve milli ürünlerinin nasıl karşılık verdiği, problemleri nasıl çözdüğü uygulamalı olarak gösterildi.

"Her tür siber güvenlik problemini çözme yetkinliğimiz var"

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, TUSGM ile kamu kurumları ve özel sektördeki büyük oyuncuların aynı anda birden fazla yerli ve milli ürünü eş güdüm halinde uçtan uca entegre ve orkestra edilmiş bir şekilde deneme fırsatı bulacaklarını söyledi.

TUSGM'in start-up'ların yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlara girmelerine aracılık da edeceğini vurgulayan Kesici, projeyle kümelenme firmalarının ürünlerini son kullanıcıyla buluşturmalarını hedeflediklerini bildirdi.

Kesici, kümelenme olarak Türkiye'nin tüm siber güvenlik projelerine ve bu alandaki problemlerinin çözümüne talip olduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Kurumlarımızın ve sektörlerimizin istediği ve ihtiyaçları olan senaryolara çalışıp bir çözüm hazırlayabiliriz. Kurumlarımız muhakkak bizimle irtibatta olsunlar. 200'e yakın firmamız, 400'den fazla ürün ve çözümümüzle ülkemizin her türlü siber güvenlik problemini çözebilme yetkinliğimiz olduğunu düşünüyoruz."