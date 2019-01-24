Son Dakika Haberleri: Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu Kuruldu

Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu Kuruldu

1 saat önce

Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) kuruldu.

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Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) kuruldu.

Yapılan açıklamada, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf'ın katkıları ile kurulan ULUYOF'un başkanlığına Şems Uzuneser'in getirildiği bildirildi.

Federasyonun öncelikli amacının yoganın olimpiyatlarda yer alması olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şems Uzuneser, "ULUYOF'un kurulması yoganın olimpiyatlarda yer alması için çok önemli bir adımdır. Biz de bu adımı atmış bulunuyoruz. UYF, bu konuda çok büyük atılımlarda bulundu ve Uluslararası Spor Federasyonları Global Birliğine (GAISF) tam üye olma sürecini başlattı. Bu süreçte 5 kıtada ve 40 ülkede UYF olarak organize olunması gerekiyor. Biz de ULUYOF olarak UYF'nin bünyesinde yoganın olimpiyatlarda yer alması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Uzuneser, federasyon olarak UYF tarafından organize edilen uluslararası yarışmalara katılacaklarını aktararak, "UYF'nin organizasyonlarında artık ULUYOF olarak yer alacağız ve bu yarışmalar için sporcu yetiştireceğiz. Aslında yıllardır yurt dışında yoga yarışmaları yapılıyor. Bu yarışmalara Türk yoga sporcularının katılımını sağlamak bizim için büyük onur olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:55 Kaynak: AA

Şemsi Tebrizi, Akif Manaf, Türkiye, Güncel
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