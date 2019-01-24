Son Dakika Haberleri: Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu'ndan Olimpiyat Hamlesi

Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu'ndan Olimpiyat Hamlesi

1 saat önce

İSTANBUL / DHAUluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf'ın katkıları ile Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) kuruldu.

Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu'ndan Olimpiyat Hamlesi, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf'ın katkıları ile Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) kuruldu. Şems Uzuneser Başkanlığında kurulan federasyonun öncelikli amacının Yoganın Olimpiyatlar'da yer alması olduğu bildirildi. 

Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu Başkanı Şems Uzuneser, federasyonun kurulma amacını ve hedeflerini şöyle anlattı:  

"Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu'nun kurulması Yoganın Olimpiyatlar'da yer alması için çok önemli bir adımdır ve biz de bu adımı atmış bulunuyoruz. Bilindiği üzere Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) bu konuda çok büyük atılımlarda bulundu ve Uluslararası Spor Federasyonları Global Birliği olan GAISF'e tam üye olma sürecini başlattı. Bu süreçte 5 kıtada ve 40 ülkede Ulusal Yoga Federasyonları olarak organize olunması gerekiyor. Biz de Türkiye Ulusal Yoga Federasyonu olarak UYF'nin bünyesinde Yoganın Olimpiyatlar'da yer alması için çalışacağız.

Diğer yandan UYF tarafından organize edilen uluslararası Yoga yarışmalarında artık ULUYOF olarak yer alacağız ve bu yarışmalar için sporcu yetiştireceğiz. Aslında yıllardır yurtdışında Yoga yarışmaları yapılıyor, bu yarışmalara Türk Yoga sporcularının katılımını sağlamak bizim için büyük onur olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:41 Kaynak: DHA

Akif Manaf, Türkiye, Spor
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