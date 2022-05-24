Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek Türkiye 3.'sü oldular - Son Dakika

Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek Türkiye 3.'sü oldular

Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası\'nda büyük bir başarı elde ederek Türkiye 3.\'sü oldular
Son Güncelleme: 23.06.2022 14:02

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası İstanbul'da gerçekleştirildi.

20-21-22 Mayıs tarihlerinde Cemal Kamacı Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda yapılan şampiyona, büyük heyecana sahne oldu.

Solo, Duet, Mix Duet, Takım, Free Combination kategorilerinde yapılan müsabakalarda, 7-8 yaş, 9-10 yaş, 12 yaş ve altı, 13-15 yaş, junior, senior yaş grupları madalya mücadelesi verdi.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Feyza Durceylan ve Beren Üstün, gösterdikleri başarılı performansla junior kategorisinde teknik düet Türkiye 3.'sü oldu.

Madalyaları Eskişehir'e getirmeyi başaran sporcular, büyük mutluluk yaşarken hedeflerinin bundan sonraki şampiyonalarda altın madalya olduğunu söylediler.

Kaynak: Bültenler

Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek Türkiye 3.'sü oldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek Türkiye 3.'sü oldular - Son Dakika
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