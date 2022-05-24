Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası\'nda büyük bir başarı elde ederek Türkiye 3.\'sü oldular

20-21-22 Mayıs tarihlerinde Cemal Kamacı Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda yapılan şampiyona, büyük heyecana sahne oldu.

Solo, Duet, Mix Duet, Takım, Free Combination kategorilerinde yapılan müsabakalarda, 7-8 yaş, 9-10 yaş, 12 yaş ve altı, 13-15 yaş, junior, senior yaş grupları madalya mücadelesi verdi.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Feyza Durceylan ve Beren Üstün, gösterdikleri başarılı performansla junior kategorisinde teknik düet Türkiye 3.'sü oldu.

Madalyaları Eskişehir'e getirmeyi başaran sporcular, büyük mutluluk yaşarken hedeflerinin bundan sonraki şampiyonalarda altın madalya olduğunu söylediler.