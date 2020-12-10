Türkiye uluslararası öğrenci sayısında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yayımlanan 2018 yılı verilerine göre 125 bin 138 öğrenci sayısı ile yükseköğretimde en çok uluslararası öğrenciye sahip 10'uncu ülke oldu.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) açıklamasına göre, UNESCO verilerine göre dünyada toplam 5 milyon 571 bin 402 uluslararası öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin 987 bin 314'ü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüyor. ABD'yi sırasıyla 452 bin 79 öğrenci ile İngiltere, 444 bin 514 öğrenci ile Avustralya izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HİB Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "2010 yılında 30 binlerde uluslararası öğrenciye sahip bir ülke olarak başlattığımız yoğun çalışmalar başta YÖK olmak üzere tüm ilgili paydaşlarımızın özverili çalışmaları ile bu yıl 200 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Aydın, gelecek yıl ise zorlu bir pandemi dönemine rağmen üniversitelerin yoğun çalışmaları sonucu uluslararası öğrenci sayısının 220 bini aşacağının görülmekte olduğunu aktardı.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) sektörün gelişmesi için başta sanal fuarlar ve tanıtım çalışmaları olmak üzere verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Aydın, "UNESCO 2018 raporuna göre, Türkiye, en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasına girmiş olmasında, başta Sayın YÖK Başkanımız olmak üzere yıllardır bize destek veren ve bu başarıda büyük emekleri olan tüm Bakanlık ve kamu paydaşlarımıza, TİM, DEİK ve özellikle de son 2 yılda bize ciddi bir ivme kazandıran HİB'e ve tabii işi bizzat sırtlayıp götüren değerli üniversitelerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.