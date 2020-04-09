Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu - Son Dakika
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Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu

6 saat önce

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Türkiye'nin geçen yıl 2018'e göre uluslararası patent başvurularında yüzde 46,7 ile en fazla artış oranı sağlayan ülke olduğunu belirterek, "Bu alanda artış oranı olarak dünya birincisi olduk ve 22'ncilikten 13. sıraya geldik" dedi.

Türkiye uluslararası patent başvuruları artış oranında dünya birincisi oldu, System.String[]

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Türkiye'nin geçen yıl 2018'e göre uluslararası patent başvurularında yüzde 46,7 ile en fazla artış oranı sağlayan ülke olduğunu belirterek, "Bu alanda artış oranı olarak dünya birincisi olduk ve 22'ncilikten 13. sıraya geldik" dedi.

Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tasarım ve marka başvurularında Avrupa'da birinci sırada olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin patent alanında ilerlemesi için kurum olarak çalıştıklarını dile getiren Asan, "Türkiye'nin ulusal patent başvurularında 2019'da 2018'e göre yüzde 10,57 artış oldu ve 8 bin 126 patent başvurusu yapıldı." ifadesini kullandı.

Asan, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) geçen yılki patent başvuru verilerini paylaştığını belirterek, "Türkiye geçen yıl 2018'e göre uluslararası patent başvurularında yüzde 46,7 ile en fazla artış oranını sağlayan ülke oldu. Bu alanda artış oranı olarak dünya birincisi olduk ve 22'ncilikten 13. sıraya geldik. 2018'de 1403 olan uluslararası patent başvuru sayımız geçen yıl 2058'e yükseldi. Bu son derece önemli bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.


Türkiye'nin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Endonezya, İsrail, İspanya ve Avusturya gibi ülkelerin önüne geçtiğine dikkati çeken Asan, bu alanda Türkiye'den sonra en fazla artış sağlayan ülkelerin Güney Kore ve Kanada olduğunu aktardı.

Asan, raporda, uluslararası patent başvurularında ilk 15'deki ülkelere bakıldığında gelişmekte olan ülkeler olarak sadece Çin, Hindistan ve Türkiye'nin yer aldığına işaret ederek, diğerlerinin tamamen gelişmiş ülkelerden oluştuğunu belirtti.

Hedef ilk 10'a girmek

Türkiye'nin son dönemde birçok alanda yaptığı çalışmaların bu artışa katkı sağladığını vurgulayan Asan, "TÜRKPATENT'in yaptığı farkındalık etkinlikleri ve çalışmalarla, Türkiye'de bu konuda büyük bir gelişme var. Türkiye'nin inovasyon ekosistemiyle ilgili yapılan Milli Teknoloji Hamlesi, Teknofest gibi etkinliklerin tamamı bu artışa katkı verdi. Ayrıca start-up ekosistemi, Türkiye'deki genç girişimcilerin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde yapılan faaliyetlerin tamamını düşündüğümüzde hepsinin bu artışa katkısı oldu." diye konuştu.

Asan, savunma sanayisindeki çalışmaların da bu artışa katkısının önemli olduğuna değinerek, bu alanda Türkiye'nin dünyada önemli bir konuma doğru gittiğini vurguladı. Bu alanda birçok özgün buluşların yapıldığının altını çizen Asan, şunları kaydetti:

"Bayraktar grubunca yapılan İHA ve SİHA'lar, ASELSAN ve HAVELSAN'ın yaptığı projelerin patente yansıdığını görüyoruz. Buradan da Milli Teknoloji Hamlesi ile sivil teknolojilere doğru yansıdığını görüyoruz. Türkiye şu an 13. sırada. 12. sırada Kanada, 11. sırada ise İtalya var. Kanada'nın sayısı 2 bin 711, İtalya'nın 3 bin 388. Ülke olarak önümüzdeki 1-2 yıl içinde Kanada ve İtalya'yı geride bırakarak uluslararası patent başvurularında ilk 10'a gireceğimizi düşünüyorum. Yapılan başvurulardaki artış bunu gösteriyor. Bizden daha büyük ekonomileri de geride bıraktık. İspanya 2018 başvurularında bizim önümüzde yer alırken, 2019'daki başvurularında şu anda sıralama olarak bizim arkamızda yer alıyor."

Asan, TÜRKPATENT'in ayrıca uluslararası patent alanında başvuru yapan bu şirketlerin hangi alanlarda WIPO'ya başvuru yaptıklarını öğrenmek için çalışma yaptığını da sözlerine ekledi.

Türkiye, Kanada, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:58 Kaynak: AA

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