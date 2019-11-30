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Türkiye, Uluslararası Şeker Örgütü yönetiminde

6 saat önce

Türkiye, Uluslararası Şeker Örgütünün (ISO), İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen toplantısında, yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye, Uluslararası Şeker Örgütü yönetiminde, System.String[]

Türkiye, Uluslararası Şeker Örgütünün (ISO), İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen toplantısında, yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 56. ISO Konsey Toplantısı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve Şeker Dairesi Başkanlığındaki heyet katıldı.

Söz konusu organizasyon kapsamında yapılan seçimlerde Türkiye, ISO Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

ISO Programında yer alan, Pancar ve Kamış Üreticileri Birliği İstişare Toplantısı'na ve ISO Seminerine, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel ile PANKOBİRLİK Yönetiminden de katılım sağlandı.

Bu kapsamda, dünyada şeker piyasasında meydana gelen önemli gelişmelere ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

İngiltere, Türkiye, Londra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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