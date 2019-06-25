Türkiye Ümit Genç Karate Şampiyonası
44 dakika önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Ümit Genç Karate Şampiyonası, 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:26 Kaynak: AA
ve Türkiye
Karate Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Ümit Genç
Karate Şampiyonası, 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karataş Şahinbey
Spor Salonu'nda 55 şehirden 310 kulüp ve bin 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonada, dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.
Şampiyonada sporcular, ulusal puanlarını yükseltmek için de mücadele verecekler.
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