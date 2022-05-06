Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor

06.05.2022 12:30

Türkiye Karate Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sürüyor.

Türkiye Karate Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Serdivan Spor Salonu'ndaki şampiyonanın ikinci gününde kumite karşılaşmaları yapıldı.

Kadın ve erkeklerde ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerindeki müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Federasyon Başkanı Aslan Abid Uğuz da karşılaşmaları tribünden izledi.

Çok sayıda sporseverin takip ettiği, 56 şehirden 386 kulüp ve yaklaşık 1800 sporcunun katıldığı şampiyona, 9 Mayıs'ta sona erecek.

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor

YORUMLAR
500
Diyarbakr karate kafilesi Türkiye Ümit Genç Karate Şampiyonası için yolla çıktı Diyarbakr karate kafilesi Türkiye Ümit Genç Karate Şampiyonası için yolla çıktı Milli halterci Kahriman, Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı Milli halterci Kahriman, Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Ekrem İmamoğlu'ndan gazetecilerle çektirdiği fotoğraf hakkında ilk kez konuştu: İlk yurt içindeki gezime de Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:48:14. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement