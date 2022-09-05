Gürpınarlı karateci dünya şampiyonasında mücadele edecek - Son Dakika
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Gürpınarlı karateci dünya şampiyonasında mücadele edecek

05.09.2022 10:18
Gürpınarlı karateci dünya şampiyonasında mücadele edecek

Türkiye Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonasında birinci olan Gürpınarlı Emirhan Güngör, birinci olarak ülkesini dünya şampiyonasında temsil edecek.

Türkiye Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonasında birinci olan Gürpınarlı Emirhan Güngör, birinci olarak ülkesini dünya şampiyonasında temsil edecek.

Balıkesir'de düzenlenen şampiyonda 52 kiloda mücadele eden Güngör, tüm rakiplerini yenerek birinci oldu.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, başarılı sporcunun ilçeye büyük gurur yaşattığını belirterek, antrenörünü ve emeği geçenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da Güngör'ün Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil edeceğini aktararak, "Gürpınar Belediyesi olarak yüzümüzü ak ettin. Tüm ilçem adına Emirhan kardeşimi ve hocamız Okan Aksu'yu tebrik ederim." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Ümit Genç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürpınarlı karateci dünya şampiyonasında mücadele edecek - Son Dakika

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