Türkiye "Umut Ol Gelecek Bahara" sloganıyla yeşerecek - Son Dakika

Türkiye "Umut Ol Gelecek Bahara" sloganıyla yeşerecek

11.11.2020 13:05
Türkiye

İnsan Eğitimi, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İnsan Vakfı) ve Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) iş birliğiyle, 81 ilde 81 bin fidan toprakla buluşuyor.

İnsan Eğitimi, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İnsan Vakfı) ve Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) iş birliğiyle, 81 ilde 81 bin fidan toprakla buluşuyor.

"Umut Ol Gelecek Bahara" sloganıyla yola çıkan İnsan Vakfı ve ORFAMDER üyeleri, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilk olarak, Hatay'daki orman yangınlarında zarar gören Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi Teller mevkisinde ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Çalışmalarını 21 Mart Orman Haftası'na kadar sürdürecek olan İnsan Vakfı ve ORFAMDER, Türkiye'de 81 bin fidanı toprakla buluşturacak.

İnsan Vakfı Genel Başkanı Sinan Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Mart Orman Haftası'na kadar 81 ilde 81 bin fidan dikimi yapacaklarını söyledi.

Bu kapsamda, ilk olarak Hatay'daki orman yangınlarında zarar gören Arsuz ilçesinde bir ağaç dikim töreni gerçekleştirdiklerini kaydeden Aktaş, şöyle devam etti:

"İnsanlar kinlerini ve nefretlerini, ağaçları ve ormandaki canlıları yakacak kadar kabartmışlar. Bizim özellikle buna da 'dur' demek için yanan bir fidanımızın yerine bin fidan dikebilecek gücümüz var. O sebeple bu sene, bu işe daha da önem veriyoruz. İnşallah İnsan Vakfı ve ORFAMDER olarak 81 ilimizde bu ağaç dikimini gerçekleştireceğiz ve bunun, bütün Türkiye'ye ve Türk insanına örnek olmasını istiyoruz çünkü bizim geleceğimiz ormanlar, ülkemizin ve insanlarımızın ciğerleri. Temiz havaya ihtiyacımız var. İnşallah buraları bir fidan yerine bin fidan dikerek tamir ederiz. Ormanları yakanlar toplumdaki kin ve nefreti yakmış, fitneyi ateşlemiş oluyorlar, sadece ağaçları ateşe vermemiş oluyorlar ama biz fidan dikerek bu ateşi söndürmüş olacağız."

Aktaş, tüm sivil toplum kuruluşlarını ve onların gönüldaşlarını ağaç dikme seferberliğine davet etti.

"Devletimizin orman yangınlarıyla mücadelesini destekliyoruz"

ORFAMDER Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Atalay da 40 yıldır Türkiye'de ormancılık faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Aynı zamanda orman yangınlarına karşı da ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'da ortaya çıkan orman yangınından sonra bizler de buraya katkı sunmak, ülkemizin kanayan yarası orman yangınlarına karşı mücadele etmek için buradayız. Bu dünya hepimize, sonraki nesillerin emanetidir. Bizler bu emaneti çocuklarımıza, torunlarımıza layıkıyla, en güzel haliyle teslim etmek için mücadele etmekteyiz. Devletimizin orman yangınlarına karşı faaliyetlerini, yangınlar oluştuktan sonra bütün imkanlarını seferber ederek hızlıca müdahale etmesini ve yanan alanları aynı yıl içerisinde ağaçlandırma politikalarını görüyor ve destekliyoruz."

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, orman teşkilatı ve öğrencilerin de katıldığı törende, toprakla buluşan ağaçlardan biri, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına dikildi.

Türkiye, Kasım, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye 'Umut Ol Gelecek Bahara' sloganıyla yeşerecek - Son Dakika


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