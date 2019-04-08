Son Dakika Haberleri: Türkiye Üniversiteler Arası Ayak Tenisi Şampiyonası

Türkiye Üniversiteler Arası Ayak Tenisi Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Üniversiteler Arası Ayak Tenisi Şampiyonası, Amasya Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Üniversiteler Arası Ayak Tenisi Şampiyonası, Amasya Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Amasya Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona erkekler, kadınlar ve karışık kategorilerinde 16 takımdan 100 sporcu katılıyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ayak Tenisi Temsilcisi Mustafa Sunkur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de ayak tenisinin daha iyi ve tanınır bir spor haline geleceğine inandığını, Amasya'nın bu sporda öncülük ettiğini aktardı.

Müsabakalar öncesinde sporculara başarılar dileyen Sunkur, "Ayak tenisi, Türkiye'de ve dünyada yeni gelişmekte olan bir branş. Türkiye'de henüz federasyon olamadık ama çok tutulacağını düşünüyorum. Sporculara kazasız belasız bir turnuva diliyorum." diye konuştu.

Amasya Üniversitesi Rektörü Metin Orbay ise açılış törenindeki konuşmasında, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Şampiyonanın ilk maçında erkeklerde Gedik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi'ni 2-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:39 Kaynak: AA

Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye, Spor
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