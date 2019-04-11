Son Dakika Haberleri: Türkiye Üniversiteler Arası Ayak Tenisi Şampiyonası

Türkiye Üniversiteler Arası Ayak Tenisi Şampiyonası

1 saat önce

Amasya'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Ayak Tenisi Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Üniversiteler Arası Ayak Tenisi Şampiyonası, System.String[]
Amasya'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Ayak Tenisi Şampiyonası sona erdi.

Amasya Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya erkekler, kadınlar ve miks kategorilerinde 16 takımdan 100 sporcu katıldı.

Şampiyonada, İstanbul Gedik Üniversitesi ekibi, üç kategoride de birinci olmayı başardı.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Ayak Tenisi Antrenörü Gökhan Gültepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayak tenisinin yeni tanınmaya başladığını, gün geçtikçe daha iyi konuma geleceğini söyledi.

Ayak tenisinin fair play ruhunu içinde barındıran bir branş olduğunu dile getiren Gültepe, "İnsanların birbirine itiraz etmediği, taraftarların bile gayet başarılı maçlar geçirdiği bir branş. İnşallah ülkemizde federasyonu kurulur ve biz de rahat ederiz. Daha iyi, daha çok takımlı turnuvalar olur." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:32 Kaynak: AA
Amasya, Türkiye, Spor
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