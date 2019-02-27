Son Dakika Haberleri: Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonası

Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonası

42 dakika önce

BARTIN(AA) - Bartın Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Hüseyin Durmuş, Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonası, System.String[]
BARTIN(AA) - Bartın Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Hüseyin Durmuş, Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri derecelerle döndü.

47 üniversiteden 300'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada BESYO öğrencilerinden milli sporcu Hüseyin Durmuş, 65 kilogram sol bilekte gümüş madalya alırken, milli sporcu Alper Altan ise 90 kilogram sağ bilekte Türkiye 6.'sı oldu.

Bartın Üniversitesi Bilek Güresi Takımı Antrenörü Öğretim Görevlisi Varol Korkmaz, her geçen gün kendilerini biraz daha geliştirdiklerini aktararak, bilek güreşine ilgi duyan öğrencilerle gelecek yıl düzenlenecek müsabakalarda takım olarak kupa kaldırmak istediklerini kaydetti.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da aldıkları başarılardan dolayı BESYO öğrencisi milli sporcuları tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:23 Kaynak: AA

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