Türkiye Üniversiteler Kros Şampiyonası Bandırma'da yapıldı

Türkiye Üniversiteler Kros Şampiyonası, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirildi.

General Balcı Çamlığı Parkuru'nda start alan şampiyonada kadınlarda 62 sporcu 11 takım, erkeklerde 106 sporcu 17 takım, 28 karma sporcu ve 7 takım olmak üzere 30 üniversiteden 196 sporcu mücadele etti.



Programda konuşan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, şampiyonayı geçen yıl da düzenlediklerini, bundan sonraki senelerde de buna benzer sportif etkinliklerin üniversitede yer alacağını söyledi.

Bu tür sportif faaliyetlere katılımcı sayısı olarak 54. sırada olduklarını anlatan Özdemir, "İnşallah bir aksilik olmazsa bu yıl, Spor Bilimleri Fakültemizi de faaliyete geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Balıkesir İl Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.



Kadınlar 7 bin 500 metre yarışlarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Nuran Satılmış birinci, Muş Alparslan Üniversitesi'nden Derya Kunur ikinci, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Fatma Demir üçüncü oldu.

Kadınlarda takım halinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi birinciliği, Muş Alparslan Üniversitesi ikinciliği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Erkekler 9 bin metrede, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Fetene Alemu Regasa birinci, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden Turgay Bayram ikinci,

İstanbul Marmara Üniversitesi'nden Murat Emektar ise üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde takım halinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi birinci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ikinci, Kayseri Erciyes Üniversitesi üçüncü oldu.



Yarışlar sonunda derece alan sporcu ve takımlara madalya ve kupaları verildi.