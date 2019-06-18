Son Dakika Haberleri: Türkiye, UNRWA'daki görevini Ürdün'e devredecek
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye, UNRWA'daki görevini Ürdün'e devredecek

1 saat önce

Türkiye, 1 Temmuz 2018'den itibaren yürüttüğü BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Danışma Komisyonu'nun (AdCom) Dönem Başkanlığı görevini 1 Temmuz'dan itibaren Ürdün'e devredecek.

Türkiye, UNRWA'daki görevini Ürdün'e devredecek, System.String[]
Türkiye, 1 Temmuz 2018'den itibaren yürüttüğü BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Danışma Komisyonu'nun (AdCom) Dönem Başkanlığı görevini 1 Temmuz'dan itibaren Ürdün'e devredecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UNRWA AdCom'un, Türkiye'nin dönem başkanlığındaki son toplantısının 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde Ürdün Ölüdeniz'de gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Filistin mültecileri için hayati önem taşıyan Ajansa, Danışma Komisyonu Dönem Başkanlığımız süresince güçlü desteğimiz sürdürülmüş, uluslararası toplumun siyasi ve mali desteğini arttırmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Danışma Komisyonunun müteakip Dönem Başkanlığını 1 Temmuz 2019 tarihinde Ürdün devralacaktır. UNRWA ile dayanışmamız önümüzdeki dönemde de devam edecektir." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:53 Kaynak: AA
Filistin, Türkiye, Ürdün, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü model Bella Hadid'in sosyal medya paylaşımı Arap ülkelerini ayağa kaldırdı! Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 00:56:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye, UNRWA'daki görevini Ürdün'e devredecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]