BTSO ve Ürdün Sanayi Mülkleri Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ürdün Sanayi Mülkleri Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İsa Rifai, kurumun Genel Direktörü Omar Aljwıad ve Ürdün Yatırım Komitesi, BTSO'yu ziyaret etti.

Ürdün'ün yatırım imkanları ve fırsatlarına ilişkin sunumun yapıldığı ziyarette, BTSO ve Ürdün Sanayi Mülkleri Kurumu arasında iş birliği protokolüne imzalar atıldı.

Büyükelçi Rifai, ziyarette yaptığı konuşmada, yeni ticaret anlaşmasıyla Türkiye ile Ürdün arasındaki ticari ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle anlaşmanın geç yürürlüğe girdiğini belirten Rifai, "Bizler yepyeni bir sayfa açmak için Bursa'ya geldik. Yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Önümüzdeki dönemde farklı sektörlerde iş birliğinin daha da artacağına inanıyorum. Hem ticari hem de turizm alanında önemli bir artış bekliyoruz. Bizler Bursalı iş insanlarımızı ülkemize yatırıma bekliyoruz. Aynı şekilde Ürdünlü yatırımcılarımızın da Türkiye'ye yatırımlarını artırması için çalışmalar yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ise Türkiye ve Ürdün arasındaki ticaret, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve dostluk ilişkilerin her geçen gün arttığını vurguladı.

Bayizit, Bursa ile Ürdün arasında 2020 yılında 20 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini aktararak, "Karşılıklı ziyaretler, fuar ve sektörel heyetlerin düzenlenmesi son derece önemli. Ziyaretinizin ülkelerimiz arasında ticari ilişkilerin artırılması noktasında önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aljwıad da Bursa sanayisinin çok güçlü yönlere sahip olduğunu kaydetti.