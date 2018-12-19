Türkiye-Ürdün Ortak Askeri Tatbikatları Devam Ediyor
3 saat önce
Türkiye ile Ürdün silahlı kuvvetleri arasında Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen ortak iki askeri tatbikat devam ediyor.
Türkiye
ile Ürdün
silahlı kuvvetleri arasında Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen ortak iki askeri tatbikat devam ediyor.
Türkiye'nin Amman
Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Aralık
'ta başlayan "Türkiye-Ürdün Silahlı Kuvvetleri Sınır Güvenlik Tatbikatı" ve "Türkiye-Ürdün Tabur Görev Kuvveti Komuta Yeri Tatbikatı"nın 22 Aralık'a kadar süreceği belirtildi.
Açıklamada, her iki tatbikatın eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek gibi hedeflerinin bulunduğu aktarıldı.
İlk kez icra edilen Sınır Güvenlik Tatbikatı'nın iki ülkenin dönüşümlü ev sahipliğinde her yıl gerçekleştirilmesinin planlandığına işaret edilen açıklamada, Türkiye-Ürdün Tabur Görev Kuvveti Komuta Yeri Tatbikatı'nın ise 2000 yılından bu yana iki yılda bir düzenlendiği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:44 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: ABD'nin Ek Vergisine Karşı İlk Davamızı Kazandık
Zorunlu Kış Lastiği Uygulamasının Başlamasıyla 2 Haftada 2 Bin 551 Kişiye Ceza Kesildi
Türkiye'nin Merak Ettiği Elif Öğretmen Olayı ile İlgili Mahkeme Kararını Verdi
Ruhani, ABD'nin Yaptırımlarına Karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gösterdiği Tavrı Övdü