Türkiye Ürün İhtisas Borsası "Dijital Dönüşüm" kategorisinde uluslararası ödül aldı

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), işletmekte olduğu Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası'na entegre ettiği sözleşmeli tarım üretim modeline ilişkin dijital çözümle "IDC DX Awards 2020"de ödüle layık görüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, uluslararası nitelikteki IDC DX Summit 2020 kapsamında düzenlenen ve dijital projelere yönelik yarışmada TÜRİB'e "Dijital Dönüşüm" ödülü, ELÜS Piyasası Sözleşmeli Tarım FINTECH Çözümü dolayısıyla verildi.

Dijital arenanın şampiyonlarının belirlendiği yarışmada, yıl içinde gerçekleştirilen BT projeleriyle dereceye giren kurumlara ve yöneticilere ödülleri takdim edildi.

Tarım üretici ve tüketicilerini merkezi bir platformda bir araya getirerek, sektörün ve ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak üzere oluşturulan TÜRİB, ELÜS Piyasası'na sözleşmeli tarım üretim modeline yönelik dijital çözüm geliştirmişti.

Üreticiler ile kurumsal müşteriler buluşturuluyor

"Sözleşmeli Tarım FINTECH Çözümü", sözleşmeli tarım üretim modeli kapsamında üreticiler ile ekim-dikim zamanı alım anlaşması yapan kurumsal müşterileri dijital ortamda buluşturuyor.

Bu yılın haziran ayında devreye alınan söz konusu çözümle lisanslı depo işletmelerinde saklanıp, üreticiler adına ELÜS'e dönüştürülen ürünler, TÜRİB ELÜS Piyasası'nda güven ve istikrar içinde, sözleşme tarafı alıcı ve satıcı arasındaki işlemin konusu oluyor.

Bu süreçte, hasat öncesinde alıcılar tarafından çiftçilere yapılan ayni ve/veya nakdi ödemeler, tam otomasyon dahilinde TÜRİB'de gerçekleştirilen işlem tutarları üzerinden takas sürecinde mahsup ediliyor. Böylece, alıcıların üreticilere yaptığı ön ödemelerin tahsilatındaki operasyonel riskler azaltılırken hukuki süreçlerde etkinlik sağlanıyor.

Sözleşmeli Tarım FINTECH Çözümü kapsamında, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) üyesi kooperatiflerin alacağı sözleşmeli tarıma konu ürünlerin TÜRİB'de alım-satımına ilişkin iş birliğine gidildi.

Türkşeker ve Tarım Kredi, çiftçilerin ürünlerini teslim ettiği lisanslı depolar ve TÜRİB ile tam otomasyon dahilinde sözleşmeli üretim modeli kapsamındaki alımlarını gerçekleştirirken, çiftçiye hasat öncesi yaptıkları ödemeleri işlem tutarlarından mahsup ediyorlar.

TÜRİB 2,5 yıldır faaliyette

Lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile bu senetlere dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunan TÜRİB, 2018 yılının haziran ayında kuruldu.

TÜRİB, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi konusunda çalışırken, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda da Ticaret, Tarım ve Orman, Hazine ve Maliye bakanlıkları ile TOBB ve diğer paydaşlar iş birliğini sürdürüyor.