Türkiye ürün ihtisas borsası faaliyetleri

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, lisanslı depoculuk sistemi ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı ülke tarımının geleceği olarak gördüklerini bildirdi.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, lisanslı depoculuk sistemi ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı ülke tarımının geleceği olarak gördüklerini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Ürün İhtisas Borsasının (TÜRİB) Bakanlar Kurulu kararı gereğince faaliyete geçtiğini belirtti.

Ürün ihtisas borsasının çağdaş pazarlama ve ticaret sistemi olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. TÜRİB'in faaliyete geçmesiyle birlikte, lisanslı depolara teslim edilen ürünler için oluşturulan tüm Elektronik Ürün Senetlerinin alım ve satımları sadece TÜRİB bünyesinde yapılıyor. Alıcı ve satıcıların sistem üzerinde yatırımcı olarak kayıtlarının yapılması gerekiyor.

Bu kapsamda üye ve üreticilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Edirne Ticaret Borsası olarak TÜRİB acentesi yetkimizi aldık. Lisanslı depoculuk sistemi ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı ülke tarımının geleceği olarak görüyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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