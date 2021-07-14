"Türkiye uyuşturucu cenneti" diyenleri terse düşürecek rakamlar! Uyuşturucuya bağlı ölümlerde ABD ile Türkiye arasında uçurum var - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), geçtiğimiz yıl aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalıların sayısını paylaştı. Koronavirüs salgınının büyük yıkımlara yol açtığı 2020'de 93 bin kişinin aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği ifade edildi.

AMERİKA'DA ÖLÜMLER GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE ARTTI

Raporda, 2019'da bu ölümlerin sayısının 72 bin olduğu, geçen yıl yüzde 29'lük artış kaydedildiği belirtildi. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 378 bin kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen CDC raporunda, aşırı doz uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki yıllık 93 bin sayısının günde ortalama 250 ve saatte 11 ölüm anlamına geldiği ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN ÇOK ÖNEMLİ BAŞARI

Amerika'daki verilerin açıklanmasının yanı sıra Türkiye'de doğrudan uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden sayısına ilişkin de bilgilendirmede bulunuldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından paylaşılan verilerde, 2020 yılında Türkiye'de doğrudan uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının 314 olduğu bildirildi.

PAYLAŞILAN GRAFİKTEKİ DÜŞÜŞ ÇOK NET GÖRÜLDÜ

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından paylaşılan grafikte, Türkiye'nin 2016 ile 2020 yılları arasında uyuşturucu ile mücadelesine ilişkin veriler yer aldı. Türkiye'de 2016 yılında doğrudan uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 920 olurken, bu sayının günümüze yaklaştıkça düştüğü ve 2020 yılında 314'e kadar gerilediği görüldü.