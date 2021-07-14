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"Türkiye uyuşturucu cenneti" diyenleri terse düşürecek rakamlar! Uyuşturucuya bağlı ölümlerde ABD ile Türkiye arasında uçurum var - Son Dakika

"Türkiye uyuşturucu cenneti" diyenleri terse düşürecek rakamlar! Uyuşturucuya bağlı ölümlerde ABD ile Türkiye arasında uçurum var

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:37

Türkiye'yi uyuşturucu cenneti olarak lanse edenlerin iddialarını boşa düşürecek rakamlar Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz yıl aşırı doz uyuşturucudan 93 bin kişinin öldüğünün açıklanmasının ardından Türkiye'de uyuşturucu kullanımı nedeniyle vefat rakamları ortaya çıktı. Türkiye'de geçtiğimiz yıl aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle 314 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bu rakamın 2016 yılında 920 olduğu kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), geçtiğimiz yıl aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalıların sayısını paylaştı. Koronavirüs salgınının büyük yıkımlara yol açtığı 2020'de 93 bin kişinin aşırı doz uyuşturucudan yaşamını yitirdiği ifade edildi.

AMERİKA'DA ÖLÜMLER GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE ARTTI

Raporda, 2019'da bu ölümlerin sayısının 72 bin olduğu, geçen yıl yüzde 29'lük artış kaydedildiği belirtildi. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 378 bin kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen CDC raporunda, aşırı doz uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki yıllık 93 bin sayısının günde ortalama 250 ve saatte 11 ölüm anlamına geldiği ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN ÇOK ÖNEMLİ BAŞARI

Amerika'daki verilerin açıklanmasının yanı sıra Türkiye'de doğrudan uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden sayısına ilişkin de bilgilendirmede bulunuldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından paylaşılan verilerde, 2020 yılında Türkiye'de doğrudan uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının 314 olduğu bildirildi.

Türkiye uyuşturucu cenneti diyenleri terse düşürecek rakamlar! Uyuşturucuya bağlı ölümlerde ABD ile Türkiye arasında uçurum var

PAYLAŞILAN GRAFİKTEKİ DÜŞÜŞ ÇOK NET GÖRÜLDÜ

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından paylaşılan grafikte, Türkiye'nin 2016 ile 2020 yılları arasında uyuşturucu ile mücadelesine ilişkin veriler yer aldı. Türkiye'de 2016 yılında doğrudan uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 920 olurken, bu sayının günümüze yaklaştıkça düştüğü ve 2020 yılında 314'e kadar gerilediği görüldü.

Türkiye uyuşturucu cenneti diyenleri terse düşürecek rakamlar! Uyuşturucuya bağlı ölümlerde ABD ile Türkiye arasında uçurum var

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Uyuşturucu, Amerika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türkiye uyuşturucu cenneti' diyenleri terse düşürecek rakamlar! Uyuşturucuya bağlı ölümlerde ABD ile Türkiye arasında uçurum var - Son Dakika


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