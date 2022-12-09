Uyuşturucu ticaretinden 12 yıl hapis cezası alan TUBAM Başkanı'nın Batum'a kaçtığı belirlendi

Haberler.com/ÖZEL - Türkiye Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Vakfı(TUBAM) Başkanı İsmail Karakaş'ın uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıktı. Skandal olay, Ankara'da birçok bağımlı kadının savcılığa giderek Karakaş'ın kendilerine uyuşturucu madde verdiğine yönelik yaptığı şikayetler sonrası ortaya çıktı.

12 YIL 6 AY CEZA ALDI

Şikayetler üzerine harekete geçen emniyet, Karakaş'ın ofisinde ve aracında yaptığı aramada satışa hazır eroin buldu. Mahkemede üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Karakaş'a "uyuşturucu madde ticareti yapmaktan" 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yargıtay, Karakaraş'a verilen cezayı onadı.

BATUM'A KAÇTI

Ancak Karakaş Türkiye'de olmadığı için tutuklanamadı. Haberler.com Karakaş'ın Batum'a kaçtığını öğrendi. Batum'dan TikTok videoları yayınlamaya devam eden Karakaş, buraya hastane açmak için geldiğini söylediği öğrenildi. Karakaş'ın cezası onandığı için hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ADNAN OKTAR'A BENZETİLİYOR

Karakaş'ın paylaştığı videolar da bir hayli ilginç. Uyuşturucu batağına düşen gençleri kandıran Karakaş, farklı metodlarla bağımlıları etkiledi. Kur'an-ı Kerim'e el basarak gençleri uyuşturucu kullanmamak için yemin ettirdiği görülen Karakaş, din üzerinden gençleri kandırdığı için Adnan Oktar'a da benzetiliyor.