Türkiye Uzaktan Eğitime Hazırlıksız mı Yakalandı? - Son Dakika

Türkiye'de 16 Mart'tan beri eğitime ara verildi. YKS sınavı da Temmuz sonuna ertelendi. Uzaktan eğitim yayınlarına getirilen eleştirilerden, üniversitelerdeki belirsizliğe VOA Türkçe sokağın nabzını tuttu, beklentileri ve bugüne kadar yaşananları dinledi