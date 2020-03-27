Türkiye Uzaktan Eğitime Hazırlıksız mı Yakalandı? - Son Dakika

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Türkiye Uzaktan Eğitime Hazırlıksız mı Yakalandı?
13 dakika önce
Türkiye'de 16 Mart'tan beri eğitime ara verildi.
Türkiye'de 16 Mart'tan beri eğitime ara verildi. YKS sınavı da Temmuz sonuna ertelendi. Uzaktan eğitim yayınlarına getirilen eleştirilerden, üniversitelerdeki belirsizliğe VOA Türkçe sokağın nabzını tuttu, beklentileri ve bugüne kadar yaşananları dinledi
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:47
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