Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ziyaret...
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ziyaret etti -Bakan Varank: " Uzay ajansı 20 yılık hayalimizdi" -" Bugün bereketli bir gün. Serdar bey bugün önemli bir imza atacak.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:44 Kaynak: İHA
Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım
, Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ziyaret etti
-Bakan Varank: " Uzay ajansı 20 yılık hayalimizdi"
-" Bugün bereketli bir gün. Serdar bey bugün önemli bir imza atacak. Ukrayna
ile uzay alanında iş birliği mutabakat zabtı imzasını Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda gerçekleştirecek"
-"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" programı bugün resmi gazetede yayınlanmış oldu"
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