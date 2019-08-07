Son Dakika Haberleri: Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ziyaret...
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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ziyaret...

56 dakika önce

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ziyaret etti -Bakan Varank: " Uzay ajansı 20 yılık hayalimizdi" -" Bugün bereketli bir gün. Serdar bey bugün önemli bir imza atacak.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ziyaret etti
-Bakan Varank: " Uzay ajansı 20 yılık hayalimizdi"
-" Bugün bereketli bir gün. Serdar bey bugün önemli bir imza atacak. Ukrayna ile uzay alanında iş birliği mutabakat zabtı imzasını Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda gerçekleştirecek"
-"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" programı bugün resmi gazetede yayınlanmış oldu"
Hüseyin Yıldırım, Mustafa Varank, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:44 Kaynak: İHA
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