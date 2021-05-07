Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım "4'üncü Lagari Havacılık ve Savunma Günleri" etkinliğine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım "4'üncü Lagari Havacılık ve Savunma Günleri" etkinliğine katıldı Açıklaması

07.05.2021 12:49
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin uzayla ilgili gelişmelerin dışında kalmasının düşünülemeyeceğini belirterek, "Yakın dönemde hiçbir disiplin uzaydan bağımsız olmayacak.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin uzayla ilgili gelişmelerin dışında kalmasının düşünülemeyeceğini belirterek, "Yakın dönemde hiçbir disiplin uzaydan bağımsız olmayacak. Bu yüzden bu gelişmelerin öneminin farkında olarak hareket etmemiz lazım. Bu konuda ajansımıza önemli görevler düşüyor." dedi.

Yıldırım, Bursa Teknik Üniversitesi Uzay Havacılık ve Savunma Sanayii Topluluğunun çevrim içi düzenlediği ve 3 gün sürecek "4'üncü Lagari Havacılık ve Savunma Günleri" etkinliğinin açılışında konuştu.

Eski uzay çağının bittiğini ve yeni bir uzay çağının başladığını ifade eden Yıldırım, "Yenisi ile eskisi arasındaki fark, artık dünyadaki aşağı yukarı bütün devlet ve şirketler uzayla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Eski dönemdeki gibi iki büyük gücün ediniminde değil bu çalışmalar, herkese yayıldı ve daha da yaygınlaşacağını bekliyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, uzay konusunun gelecek 10 yıllara damgasını vuracağına işaret ederek, artık uzaysız hiçbir şeyin düşünülemeyeceği bir dönemin yaşanacağını söyledi.

Türkiye olarak yoğun bir çalışmayla bu tempoya ayak uydurmaya ve ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, uzaydaki bütün çalışmaların dünyayı ve Türkiye'yi etkilediğini ve etkilemeye devam edeceğini bildirdi.

Yıldırım, Türkiye'nin uzayla ilgili gelişmelerin dışında kalmasının düşünülemeyeceğini dile getirdi.

"Özel sektörün işin içine girmesi lazım"

Uzay ekonomisinin birkaç yıl içinde 1 trilyon doları geçeceği bilgisini veren Yıldırım, uzayda madencilik, üretim ve turizm gibi gelişmelerin olacağını anlattı.

Yıldırım, uzay çalışmalarında ekosistem geliştirilmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece birkaç devlet kurumunun gayretiyle uzay çalışmalarının hedefe ulaşması çok zor. Mutlaka özel sektörün işin içine girmesi ve elini taşın altına koyması lazım. Özel sektörün dinamizminden istifade etmemiz gerekiyor. Tabii özel sektörün de sıkıntıları, problemleri var. Bunları da bizim çözmemiz lazım."

Uzay çalışmalarındaki insan kaynağının önemine vurgu yapan Yıldırım, iyi yetişmiş, tecrübeli, vizyon sahibi insan kaynağının olmaması durumunda işlerin istenildiği gibi yürümeyeceğini söyledi.

Yıldırım, bu konuda 10 yıl içinde 10 bin uzmana ulaşma hedeflerinin olduğunu bildirdi.

Uzay konusunun sürekli ileriye gideceğini belirten Yıldırım, bütün sistemlerde uzayın olmazsa olmaz hale geleceğini ifade etti.

"Yakında hiçbir disiplin uzaydan bağımsız olmayacak"

Yıldırım, uzay konusunda gençlere önerilerde bulunarak, bütün gençlerin uzay sahasına yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Uzayla ilgili bölümlerde okumayı ve çalışmayı düşünen kişilerin önünün açık olduğunu vurgulayan Yıldırım, Ajansın bu konularda zemin oluşturmak için çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Yıldırım, uzay hukuku ve tıbbı konusuna da değinerek, bu konularda Ajans olarak yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Türkiye'nin uzay gözlemi konusundaki altyapısını da hızlı bir şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Yıldırım, "Yakın dönemde hiçbir disiplin uzaydan bağımsız olmayacak. Bu yüzden bu gelişmelerin öneminin farkında olarak hareket etmemiz lazım. Bu konuda Ajansımıza önemli görevler düşüyor. Üniversitelerimiz ve eğitim gören gençlerimize de çok iş düşüyor." dedi.

Havacılık, Yıldırım, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım '4'üncü Lagari Havacılık ve Savunma Günleri' etkinliğine katıldı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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