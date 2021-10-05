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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var

05.10.2021 19:01

Kağıthane'de El Battani Uzay Evi'nin açılışı gerçekleşti. Açılışta konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "2028 yılının sonunda aya bir araç indirme hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

Kağıthane Belediyesi'nin destekleriyle yapılan El Battani Uzay Evi'nin açılışına Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"UZAYDAKİ ÇALIŞMALARI DESTEKLEMEZSEK BÜTÜN ATILIMLAR EKSİK KALIR"

Törende konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ' Uzayın bütün sistemlerin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Savunma Sanayi'nde büyük atılımlar yaptık. Yapılan bu büyük atılımların hepsi bilgilerini uzaydan alıyor. Uzaydan destek alarak faaliyetlerini gösterebiliyorlar. Uzaydaki çalışmaları desteklemezsek yaptığımız bütün atılımlar eksik kalır. Biz bunun için mutlaka uzayda olmalıyız. Bankaların finans depoları dahi uzaya taşınıyor' ifadelerini kullandı.

"2023 YILINDA İSE AYA ULAŞMAK HEDEFİNDEYİZ"

Uzayda izi olmayanın doğada sözü olmayacak sloganını hedeflediklerini söyleyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

'Uzay konusunda topyekün bir seferberliğe ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız on senelik bir program açıkladı. 2028 yılının sonunda aya bir araç indirme hedefimiz var. 2023 yılında ise aya ulaşmak hedefindeyiz. Bu hedef Türkiye'nin ufkunu değiştirecek. Bütün sistemleri yukarı çekecek bir hamledir. Bunların yanında birçok hedefimiz var.'

"ÇOCUKLARIN UZAY MERAKINI GİDERECEK BİR MEKAN İNŞA ETTİK"

El Battani Uzay Evi'nin açılışında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Çocukların uzay merakını giderecek bir mekan inşa ettik. Bilim ve sanatın Doğu medeniyetinden Batıya doğru aktığı serüvene şahit olduk. Bu mekanda çocukları çok eğlenceli bir yolculuk bekliyor. Çocuklar birçok konuda eğitim alabilecekler. Burada zaman geçiren çocuğumuz uzay konusunda birçok konuda edinmiş olacak. Gökyüzü insanlık için hep merak konusu olmuştur. Çocuklarımız bu mekanda gökyüzünü izleme fırsatı bulmuş olacak. İlçemizden yetişen çocukların tüm dünyada söz sahibi olacaktır' dedi.

"ÇOCUKLARA ÖZEL ASTRONOT KIYAFETLERİ GİYDİREREK UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLECEK"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin seçim öncesi sözünü verdiği 53 proje arasında yer alan; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik uzay ve astronomi dersleri ile enerji verimliliği ve geri dönüşüm eğitimlerinin verileceği Uzay Evi projesini hayata geçirdi.Uzay Evi'nde çocuklara özel astronot kıyafetleri giydirerek uygulamalı eğitimler verilecek. Çocuklar Ay'a iniş KINECT uygulama, VR uygulama ve ay küre uygulamasını deneyimleyecekler. Onlara soru-cevap kioksu, uzayda ağırlık simülasyonu, döner illüzyonlar, refleksmetre cihazı ve kaotik sıvı küresi gibi düzeneklerle uzayı tanıtılacak. Bu etkinliklerin yanı sıra 180 derece projeksiyon sistemi olan bölümde ise uzayla ilgili temel eğitimler verilecek. Ayrıca merkezde teleskopla gökyüzü gözlemi yapılabilecek.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var

Kağıthane, Tragger, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Teknoloji Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım açıkladı: 2028 yılında aya araç indirme hedefimiz var - Son Dakika
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