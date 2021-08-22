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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: "Milli Uzay Programından şaşma yok" - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: "Milli Uzay Programından şaşma yok"

22.08.2021 11:26

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programına ilişkin, "Elbette bazı konular biraz zaman istiyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programına ilişkin, "Elbette bazı konular biraz zaman istiyor. Özellikle ay ve astronot programı gibi büyük hedeflerde bazı adımları atmak biraz zaman alabilir ama programdan şaşma yok. Her bir hedef için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Hasan Dağı Kamp Merkezi'nde düzenlenen Aksaray Astronomi ve Uzay Kampı'na katılan Yıldırım, AA muhabirine, TUA'nın açıklanan Milli Uzay Programı çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Belirlenen 10 hedefin hepsinde adımları attıklarını anlatan Yıldırım, "Elbette bazı konular biraz zaman istiyor. Özellikle ay ve astronot programı gibi büyük hedeflerde bazı adımları atmak biraz zaman alabilir ama programdan şaşma yok. Her bir hedef için çalışmalara devam ediyoruz. Çalışmaların verimini de almaya başladık. Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında uluslararası ilişkiler bazında da yaptığımız çalışmaların etkilerini görüyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, 10 yıllık zaman diliminde Türkiye'de bu belirlenen uzay programının uygulanacağını, bundan hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini dile getirdi.

"2023 yılı bizim için çok önemli bir yıl"

Türkiye'nin böylelikle farklı bir noktaya gideceğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"2023 yılı bizim için çok önemli bir yıl. Biz de özellikle ay misyonu kapsamında aya ulaşma hedefliyoruz. Bir başka hedef ise yine 2023 yılı için bir Türk vatandaşını ilk defa uluslararası uzay istasyonundan uzaya göndererek bilimsel araştırmalar yapmasını sağlamak istiyoruz. Bu iki hedefi de 2023 yılında gerçekleştireceğiz. Bu konuda hızlı çalışmalarımız devam ediyor. Milli Uzay Programındaki 10 hedefimiz devam ediyor. Bu programların içerisinde uzay havası, ekosistem geliştirmesi, gözlem kapasitesi, uzay limanı kurulması gibi çok sayıda program var. Bunların hepsinde çalışmalar var. Bir yandan da Uzay Ajansının gelişmesi devam ediyor. Biz neticede 2 yıllık bir kurumuz. Bir yapılanma içerisindeyiz. Tüm bunları göz önüne aldığımızda iyi bir noktadayız."

Yıldırım, Türksat 5A uydusunun uzaya fırlatıldığını ve yörüngesine yerleştiğini hatırlattı.

"Türksat 6A uydusu yerli katkıyla yapıldığı için bizim için ayrı bir önem taşıyor"

Sırada Türksat 5B uydusunun olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu iki uydu da yurt dışında imal edilmiş uydulardı ancak bizim kendimizin yaptığı yerlilik oranının yüzde 60'ın üzerinde olduğu Türksat 6A haberleşme uydusunu, 2022'de fırlatmayı planlıyoruz. O, bizim için çok farklı bir mana ifade ediyor. Bir de İmece uydumuz var, o da yakın yörüngeye yerleşecek ve gözlem yapacak. Bunlar yerli katkıyla hazırlanan ürünler. 6A uydusunda şu anda uçuş modeli çalışılıyor. Artık son safhaya gelindi, entegrasyonu yapılıyor. Tabii ki birçok testi var. Herhangi bir uyduyu veya aracı uzaya göndermeden çok sayıda test yapılması gerekiyor. Bu testlerin başarılı olması gerekiyor. Başarısız olması halinde ilgili ünitelerin tekrar elden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerekiyor. Bütün bunlara baktığımızda, bunların hepsinin yetişeceğini öngörüyoruz ve 2022'nin sonunu hedefliyoruz. Türksat 6A uydusu yerli katkıyla yapıldığı için bizim için ayrı bir önem taşıyor."

Yıldırım, uzay çalışmaları konusunda ABD, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkelerinin birinci lig olarak kabul edildiğini ifade etti.

Bu ülkelerin, uzayla ilgili çalışmaları tek başına yaptığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizim gibi ülkeler ise belirli konularda gelişme sağlıyor. Bu birinci ligdeki ülkelere yetişmemiz için daha biraz zamana ve çok çalışmaya ihtiyacımız var. Biz de çalışmalarımızı yapıyoruz, devletimizin desteği tam. En büyük eksiğimiz insan kaynağı, onu da geliştirmek için planlarımız, programlarımız var. Türkiye'nin iş yapış tarzı çok hızlıdır. Gençlerimizin kapasitesi hakikaten yüksektir. Bu aradaki farkı daha hızlı kapatabileceğimiz düşüncesindeyim. Savunma sanayisinde görüldüğü gibi uzayda da bunu başarabileceğimize inanıyorum. Bizim 10 yıllık planımızda, insanlı bir uçuş yok. Dünyada da insanlı uçuş yapabilen 3 ülke var ancak insansız uçuş planımız var. Ay programı kapsamında aya aracımızı göndereceğiz. Aya kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun dışında başka projelerimiz de var. Hem yakın dünya yörüngesinde hem de derin uzay misyonları olarak programlarımız var. İlki 2023 olmak üzere bunlara başlayacağız."

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Milli Uzay Programından şaşma yok
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Milli Uzay Programından şaşma yok
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Milli Uzay Programından şaşma yok
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Milli Uzay Programından şaşma yok
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Milli Uzay Programından şaşma yok

Hüseyin Yıldırım, Türkiye, Milli, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: 'Milli Uzay Programından şaşma yok' - Son Dakika


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